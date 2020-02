Karnevalisten in Radevormwald : Rua Kapaaf: Karten für 2021 liegen schon bereit

Karnevalisten in Radevormwald

Radevormwald Der Vorverkauf für die Kölsche Weihnacht mit der Band „Paveier“ und das „Kunterbunte Bürgerhaus 2021 startet in der Pause der diesjährigen Sitzung.

Der neue Gesellschaftsschal schützt den Hals, falls es doch in den kommenden Tagen kälter werden sollte. „Im Kunterbunten Bürgerhaus am kommenden Freitag wird der nicht nötig sein“, sagt Sitzungspräsident Thomas Lorenz. Auch wenn aufgrund der neuen Tische mehr Zuschauer im Saal sein können, es bleibt kein Stuhl frei.

Für alle, die gerne für die kommenden Veranstaltungen Karten hätten, weist Präsident Dirk Finger darauf hin, dass der Vorverkauf für das Kunterbunte Bürgerhaus am Karnevalsfreitag, 12. Februar 2021, und für die Kölsche Weihnacht mit der Band „Paveier“ am 1. Advent (29. November 2020) wieder in der Pause der diesjährigen Sitzung beginnt.