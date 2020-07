Politik in Radevormwald : RUA eröffnet ein eigenes Wahlkampfbüro

Helmut Kaulhausen (v.l.), Andreas Lorenz und Beate Ritter bereiten die Eröffnung des Büros vor. Foto: Rua

Radevormwald Die Radevormwalder Unabhängige Alternative (RUA) wird am Samstag ihr Wahlbüro eröffnen. Es befindet sich an der Kaiserstraße. Damit startet auch die Wählergemeinschaft in die Hauptphase des Wahlkampfs.

Mit der Sitzung des Wahlausschusses am Donnerstag ist die sogenannte „heiße Phase“ der Werbung um die Wählergunst im Rahmen der Kommunalwahl am 13. September gestartet. „Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Mal auf Grund von Corona viele Wähler von der Möglichkeit der Briefwahl schon vor diesem Termin Gebrauch machen werden, hat uns veranlasst, früh das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen“ sagt Thomas Lorenz als Vorsitzender der Wählergemeinschaft RUA und als Bürgermeisterkandidat.

Am Samstag, 1. August, eröffnet die „Radevormwalder Unabhängige Alternative“ deshalb zwischen 10 und 12 Uhr ihr Wahlbüro in der Kaiserstraße direkt am Markt 15. „Wir haben neben Informationen und Gesprächsmöglichkeiten auch für Live-Musik gesorgt“ so Lorenz. Alles wird unter Wahrung von Hygieneregeln stattfinden.

