Radevormwalder Turnverein : RTV kam gut durch die Pandemie

Für verdiente Mitglieder gab es bei der Versammlung des RTV im Bürgerhaus Blumensträuße. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Mitgliederzahlen haben kaum gelitten, auch finanziell steht der Verein gut da. Bei der Jahreshauptversammlung wurden zudem langjährige Mitglieder geehrt.

Der Radevormwalder Turnverein hat die Corona-Pandemie bisher gut überstanden. Dieses Fazit zog der Vorstand auf der Jahreshauptversammlung. Vorsitzende Antje von der Mühlen schaute zurück: „Von November bis März waren die Sportstätten in Radevormwald aufgrund der Pandemie geschlossen. Auch wir sind kreativ geworden. Viele Abteilungen haben digitale Sportangebote organisiert und sind mit ihren Sportlern online in Kontakt geblieben. Ab Mai konnte dann wieder in größeren Gruppen Sport getrieben werden, ab Juni waren die Sportstätten dann auch wieder geöffnet. „Damals war die Freude bei uns groß. Wir haben Hygienekonzepte für die Hallennutzung erarbeitet, die von allen Trainern und Mitgliedern toll umgesetzt wurden.“

Antje von der Mühlen lobt, dass die Sporthallen in den Sommerferien geöffnet waren und von den Sportvereinen genutzt werden konnten. „Das war eine tolle Reaktion von der Stadtverwaltung, und auch in den Herbstferien sind die Hallen geöffnet. Unsere Trainingsangebote in den Ferien sind sehr gut nachgefragt.“ Der RTV war auch einer der wenigen Sportvereine, die sich aktiv an dem städtischen Ferienspaß beteiligt haben. Auch diese Angebote waren stark nachgefragt.

Obwohl in dem Sportverein aufgrund der Pandemie lange kein Training stattfinden konnte, haben die Mitgliederzahlen kaum gelitten. „Es gab einige Austritte aufgrund von Corona, aber jetzt steigt die Nachfrage und wir haben viele Neuanmeldungen. Auch finanziell haben wir keine Einbußen verzeichnet“, sagte von der Mühlen. Die Mitgliedsbeiträge zogen Sportvereine auch in der trainingsfreien Zeit ein. Der RTV hat in der Pandemie neue Handgeräte für den Verein angeschafft.