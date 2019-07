Teilnehmerin aus Radevormwald : Jugend gestaltet drei Tage lang Politik im Landtag

Radevormwald Drei Tage lang übernahm die junge Frau den Platz des Rader Landtagsabgeordneten Sven Wolf (SPD).

„Wie schwer es ist, einen Antrag durchzubringen, habe ich gerade beim Jugendlandtag erlebt. Wir hatten wirklich gute Argumente für unseren Eilantrag ‚Demonstrationsrecht während der Schulzeit‘ und haben auch engagiert dafür gekämpft. In unserer Fraktion haben wir dafür auch eine Mehrheit gefunden. Leider hat es dann am Ende aber im Plenum nicht gereicht,“ berichtet Rosanna Düring aus Radevormwald vom Jugendlandtag, an dem sie drei Tage lang den Platz von Sven Wolf übernommen hat.