Radevormwald: Romantischer Liederabend

Radevormwald Franz Schubert und Hugo Wolf gelten als die Meister der deutschen Liedkunst. Romantische Gesänge und Balladen aus ihrer Feder sind am 24. August in Radevormwald zu hören.

Die Mezzosopranistin Sandra Schares und die Pianistin Maren Donner interpretieren nun Werke der beiden Meister in einem Konzert in der evangelisch-lutherischen Kirche in Radevormwald, und zwar am Freitag, 24. August, ab 19 Uhr.