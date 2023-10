Trägerverein „aktiv55plus“ in Radevormwald So wird der Gang mit Rollator noch sicherer

Info

Programm Regelmäßige Angebote für Senioren in Haus Hürxthal sind unter anderem der Reparatur-Treff, jeden ersten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr, sowie jeden dritten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr. Die Plauderzeit am Vormittag findet jeden ersten Freitag im Monat von 10 bis 12 Uhr statt. Hier treffen sich Senioren bei Tee und Kaffee, um ins Gespräch zu kommen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr lädt „aktiv55plus“ zur offenen Sprechstunde ein, um Fragen rund um Handy, Laptop und Co. zu beantworten.