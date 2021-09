Gottesdienst in Radevormwald : Feierliche Einführung für neuen Pastor

Lange haben die Beteiligten gewartet: Nach Jahren wurde die zweite Stelle in der Gemeinde besetzt, dann musste man wegen Corona auf die offizielle Einführung von Pastor Roland Johannes (M.) warten. Nun war es soweit. Links Pfarrer i. R. Hartmut Hauschild, rechts Pfarrer i. R. Hermann Lutschewitz Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Roland Johannes trat am Sonntag die zweite Pfarrstelle in der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Martini-Gemeinde in Rade an. Lange hatten er und die Gemeinde darauf gewartet.