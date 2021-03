Wildvögel in Radevormwald : Brutplätze für Schleiereulen und Co.

Radevormwald Vor über 30 Jahren wurden in Radevormwald viele Scheunen und Kirchen für Eulen geöffnet. Der RBN will eine Bestandsaufnahme machen.

Der Naturschützer Dietmar Fennel war vor über 30 Jahren die treibende Kraft, als in Radevormwald Brutplätze für große Wildvögel installiert wurden. Zusammen mit dem dem Naturfilmer Ralf Steinberg hat er damals einen Nistkasten für Turmfalken an einer Scheunenwand in Radevormwald angebracht. Nach diesem ersten Projekt wurden über 50 Scheunen, Wohnhäuser und Kirchtürme geöffnet, um Vögeln wie Schleiereulen einen Rückzugsort zu bieten.

Kontakt Die Landwirte und Landbesitzer aus Radevormwald können sich bei Dietmar Fennel, dem Vorsitzenden des Bergischen Naturschutzvereins in Radevormwald, telefonisch unter Tel. 02191 660348 melden. Er möchte wissen, wo Schleiereulen, Turmfalken und andere große Wildvögel in Radevormwald brüten. Der RBN bietet auch seine Unterstützung an, wenn Scheunen oder andere Unterschlupfe professionell für Brutplätze geöffnet werden sollen.

Dietmar Fennel interessiert sich jetzt dafür, wie viele Scheunen immer noch für Schleiereulen offen stehen und wo die Tiere in Radevormwald brüten. „In den Jahrzehnten hat ein Generationswechsel bei den Landwirten stattgefunden. Ich weiß nicht, wie viele Scheunen noch offen sind. Es wäre interessant, einen aktuellen Stand zu erfahren.“ Der Naturschützer hatte damals zusammen mit dem Ortslandwirt für die Öffnungen der Scheunen gesorgt, denn Schleiereulen sind ein natürlicher Mäusebekämpfer. Die zwischen 200 und 500 Gramm schweren Vögel brauchen besonders in harten Wintern einen Unterschlupf, um zu überleben. Dietmar Fennel kennt Schleiereulen aus der Nähe und weiß, wie zart sie sind. „Die Schleiereulen sind nicht gut angepasst. Es sind ganz leichte Tiere, die keine dicke Speckschicht haben. Sie brauchen deswegen Unterschlupf und regelmäßiges Fressen. Das finden sie zum Beispiel in einer Scheune, auch bei Minustemperaturen.“

Von den ursprünglich geöffneten Kirchtürmen in Radevormwald sind noch einige für Wildvögel geöffnet. Dazu gehören die Dorfkirche in Remlingrade sowie die evangelische Kirche in Dahlerau. Der Kirchturm der reformieren Gemeinde ist wieder geschlossen, verfügt aber über einen Nistkasten für Turmfalken. Bereits bekannte Brutplätze für die Wildvögel sind zum Beispiel die Scheunenwand in der Ortschaft Siepen und der Giebel der ehemaligen Textilfabrik Hardt & Pocorny in Dahlhausen. „Die Turmfalken haben bereits mit ihren Balzflügen begonnen und kleiden ihre Nistplätze mit Gewölle, also mit unverdauten Haaren und Knochen ihrer Beutetiere aus“, sagt Dietmar Fennel. Eulen beginnen mit ihrer Balz schon im Dezember. Der Waldkauz brütet in Radevormwald unter anderem an den Wupperhängen. Dort hört man ihn auch oft rufen.