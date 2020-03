Essensversorgung in Radevormwald : Restaurants reagieren auf die Corona-Krise

Horst Schmitz vom Restaurant Uelfebad bietet seit vergangener Woche einen Lieferdienst für Radevormwalder an. Jeden Mittag um 12 Uhr beliefert der Gastronom zum Beispiel die 100-jährige Ilse Hedfeld. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Auch die Gastronomie in Radevormwald bangt um ihre Umsätze. Das Restaurant Uelfetal hat spontan einen Lieferdienst realisiert.

Die aktuelle Krise um das Corona-Virus bedroht viele Wirtschaftszweige, und auch die Gastronomie befürchtet einen Umsatzeinbruch in den kommenden Wochen. Aktuell haben die Restaurants zwar noch geöffnet, weil sie eine Versorgungsfunktion übernehmen, aber die Sorgen vor der Entwicklung der nahen Zukunft sind groß. Das Restaurant „Am Matt“ hat die rückgehende Kundschaft am Montag gespürt, nachdem das Wochenende noch gut verlaufen ist. „Ab Freitag sind immer weniger Kunden zu uns gekommen, aber das Wochenende war in Ordnung. Wir hoffen, dass wir weiterhin öffnen dürfen“, sagt Michael Klacik, der das Restaurant gemeinsam mit seiner Mutter Maria Klacik leitet. In dem Restaurant am Marktplatz wurden die Tische bereits weiter auseinandergerückt, um Ansteckungen zu vermeiden. Wenn der Betrieb plötzlich für mehrere Wochen eingestellt werden muss, wird das eine finanzielle Herausforderung für die Gastronomen. „Wir brauchen dann relativ schnell Hilfe, weil die monatlichen Kosten natürlich weiterhin anfallen. Die nächsten Tage werden darüber entscheiden, wie es weitergeht, aber die Sorge ist riesig“, sagt Klacik.

Nicht nur „Am Matt“ wurden viele Reservierungen abgesagt, sondern auch bei Horst Schmitz, der das Restaurant Uelfetal leitet. Der Frühling ist die Saison der Konfirmationen und Kommunionsfeiern sowie ein beliebter Zeitpunkt, um Geburtstagsfeiern oder Jubiläum groß zu feiern. „Bis Ende April wurde alles abgesagt“, berichtet der Geschäftsführer. Die Idee, die ihm in der vergangenen Woche gekommen ist, hat er am Freitag spontan umgesetzt. Das Restaurant Uelfetal hat jetzt einen Lieferdienst. „Wir kochen hier jeden Tag für Firmen und eigentlich auch für Schulen. Die Versorgung der Schulen fällt jetzt natürlich weg, aber wir haben die Kapazitäten. Jedes Mittagessen wird einzeln auf gut isolierten Mehrwegtellern angerichtet“, sagt Schmitz. In Absprache mit seinen Kunden stellt er das Mittagessen dann vor die Haustür, um persönlichen Kontakt zu vermeiden. Gleiches gilt für die Bezahlung, die per Überweisung, ohne persönlichen Kontakt, geregelt wird.

Info Neuer Lieferdienst in Radevormwald Risikogruppen Das Restaurant Uelfetal hat einen eigenen Lieferdienst eingerichtet, um Risikogruppe zuhause mit einem frischen Mittagessen zu versorgen und den drohenden Umsatzeinbruch auszugleichen. Online und auf Facebook, wird Geschäftsführer Horst Schmitz wöchentlich den aktuellen Speiseplan veröffentlichen. Kontakt Wer den Lieferdienst in Anspruch nehmen möchte kann sich unter Tel. 02195 1210 melden oder per E-Mail: info@uelfebad.de

Wer das Haus in der aktuellen Corona-Krise nicht verlassen kann oder möchte und auf den Lieferdienst des Restaurants zurückgreift, kann zwischen einem vegetarischen Gericht, einem Fleischgericht und einem Eintopf wählen. Das Mittagessen wird dann zwischen 11.30 und 14 Uhr ausgeliefert. „Die Lieferzeit klären wir mit den Kunden. Wenn wir das frische Gericht liefern, nehmen wir das Geschirr vom Vortag wieder mit“, sagt Horst Schmitz. Bei der Planung der Speisepläne achtet er darauf, auf die Bedürfnisse des Lebensmittelmarktes zu reagieren. Der Großmarkt wird voraussichtlich zu viele Lebensmittel haben, weil große Abnehmer, wie Schulen oder Kitas, wegfallen. „Mein Großhändler wird mir sagen, welche Lebensmittel verarbeitet werden müssen, und ich versuche das zu berücksichtigen. Die Lieferkette wird nur ein bisschen durch die Schließung der Grenzen ins Ruckeln kommen.“