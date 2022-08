Radevormwalder Mittagstisch : Respektvolle Versorgung mit Lebensmitteln

Radevormwald Auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine nehmen das Angebot beim Radevormwalder Mittagstisch gerne an. Bis zu 150 Essen werden mittlerweile ausgegeben.

Es ist ein durchaus anspruchsvoller Weg gewesen, den der Rader Mittagstisch seit 1996 hinter sich gebracht hat. Bernd Hermann erinnert sich an die Anfänge zurück. „Es ging los, als unsere ‚Mutter der Nation‘, Johanna Unkrig, drei bis fünf Menschen am Busbahnhof abgeholt hat, um ihnen im Wartburghaus ein warmes Mittagessen zu geben“, sagt er. Er steht vor dem Haus der Begegnung an der Schlossmacherstraße, immer wieder kommen Menschen, Herman begrüßt sie freundlich, genauso wie er sie freundlich verabschiedet, wenn sie den Mittagstisch verlassen – meistens mit einer großen Tasche mit Lebensmitteln in der Hand. Was als kleine Anlaufstelle begonnen hat, hat sich 2008 in eine Stiftung gewandelt. „Karin Schmidt kam schon bald zur Unterstützung dazu, sie gründete die Stiftung Mittagstisch, die 2018 in die Helene-Hürxthal-Stiftung umgewandelt wurde“, sagt Hermann.