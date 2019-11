Kirchengemeinde in Radevormwald : Was an der Kirche noch zu tun ist

Außenansicht der reformierten Kirche am Rader Marktplatz. In den 1970er Jahren war das Gebäude vollständig renoviert worden. . Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Radevormwald Die reformierte Gemeinde hat in jüngster Zeit Reparaturmaßnahmen in der Kirche am Markt durchführen lassen. Einige Maßnahmen, zum Beispiel bei der Glockentechnik, stehen noch aus. Auch in anderen Gebäuden war man tätig.

Wenn über Radevormwald ein Gewitter tobt, können Pfarrer Dr. Dieter Jeschke und die Gläubigen der reformierten Gemeinde beruhigt sein: Der Blitzschutz der Kirche am Markt ist wieder hergestellt. Dies ist nur eine der Maßnahmen, über welche die Gemeindeglieder am Sonntag in einer Versammlung informiert wurden. Was bereits in der Kirche und in anderen Gebäuden geschafft wurde und was noch ansteht, wurde in einem Bericht dargelegt.

Die gute Nachricht: Im Gegensatz zu anderen Kirchengemeinden im Lande, bei denen bauliche Mängel in Gotteshäusern und anderen Bauwerken große finanzielle Probleme bereiten, steht die reformierte Gemeinde in Radevormwald vergleichsweise sorglos da. „Wir haben inzwischen die Elektronik in der Kirche und den Blitzschutz erneuert“, berichtet der Pfarrer. Wie wichtig letzteres ist, zeigte sich nicht allzu weit entfernt von Rade im Mai diesen Jahres: Ein Blitz schlug in die Jesus-Christus-Kirche von Meinerzhagen ein und legte erste einmal die Glockenanlage der Gotteshauses lahm.

Info Die Kirche wurde im Jahr 1802 errichtet Bau Die heutige reformierte Kirche wurde nach dem Stadtbrand vom 24. August 1802 erbaut. Der typische Aufbau von Kanzel, Kanzeltisch und Orgel stammt aus dem Jahr 1826. Die Orgel hat 25 Register und 1414 Pfeifen. Glockenturm Im Turm mit dem Zwiebeldach hängen drei Glocken, die im Jahr 1959 gegossen wurden. Renovierung 1970/71 erhielt die Kirche eine neue Bestuhlung, einen Abendmahlstisch und einen neuen Aufgang zur Empore. Außerdem wurde die Beleuchtung erneuert und dem Kirchenraum ein neuen Anstrich verpasst.

Auf der Liste der Maßnahmen, die abgearbeitet werden müssen, steht laut Dieter Jeschke auch in Rade die Glockenanlage. Die Zeiten, in denen man die Glocken per Seil bediente, sind bekanntlich lange vorbei, heute geht auch dies automatisch. „Allerdings muss ein Motor ersetzt werden“, so der Geistliche. Wenn in der Kirche der Stromverbrauch hoch sei, gebe es gelegentlich Probleme mit den Glocken.

Nicht nur in der Kirche wurde gewerkelt, auch in Dietrich-Bonhoeffer-Haus wurden Räumlichkeiten erneuert. Das Untergeschoss des Gemeindehauses an der Ludwig-Beck-Straße ist für die Jugend gedacht, dort gibt es unter anderem einen größeren Raum mit einer Küchen zeile. „Jetzt gibt es dort Sitzsäcke, WLAN, eine Musikbox“, schildert Gisela Busch, Vorsitzende des Presbyteriums. Die Räume sollen „noch gemütlicher“ werden. Tatsächlich war die Einrichtung dieser Etage nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand. „Vieles stammte noch aus den frühen 1980er Jahren“, sagt Pfarrer Jeschke.

Dass die Gemeinde keine gravierenden finanziellen Sorgen hat, verdanke sie nicht zuletzt den bisherigen Kirchbaumeistern im Presbyterium, meint der Pfarrer. „Da wurde weitsichtig geplant, wirklich mit Nachhaltigkeit.“

Was nicht heißt, dass es in Zukunft nicht auch noch Dinge zu verbessern und zu erneuern gibt. Gisela Busch fällt da ein: „Das Haus an der Grabenstraße 20 müsste dringend gestrichen werden. Sonst droht das Holz marode zu werden.“ Nachdem es im vergangenen Jahr einen Wasserschaden in den Toiletten an der Kirche gegeben habe, sei auch dort mittelfristig Handlungsbedarf.