Deutsche Rentenversicherung : Rentenversicherung warnt vor dreisten Trickbetrügern

Die Deutsche Rentenversicherung warnt aktuell vor Trickbetrügern. Foto: dpa-tmn/Marijan Murat

Radevormwald Zu Jahresbeginn wurde die Grundrente eingeführt. Daraus versuchen Trickbetrüger aktuell einen Vorteil zu ziehen. Derzeit werden gefälschte Vordrucke versendet, teilt die Deutsche Rentenversicherung Rheinland mit.

Ein täuschend echt wirkender Brief, ein unangekündigter Besuch daheim oder ein unerwartetes Telefonat: Getarnt als Mitarbeiter der Rentenversicherung versuchen Betrüger derzeit, an persönliche Daten oder die Bankverbindung von Versicherten zu kommen.

Derzeit werden gefälschte Vordrucke versendet, teilt die Deutsche Rentenversicherung Rheinland mit. Sie warnt deshalb auch die Radevormwalder ganz besonders vor Trickbetrügern, die gefälschte „Fragebögen zur Grundrente" verschicken. Darin werden Rentner aufgefordert, persönliche und sensible Angaben zu machen, um den Grundrentenzuschlag zu erhalten.

Die Rentenversicherung betont, dass niemand einen Antrag auf Grundrente stellen muss. Ob Rentner einen Anspruch auf die Grundrente, also auf den Zuschlag zu ihrer Rente haben, wird von der Rentenversicherung automatisch geprüft. Die Auszahlung erfolgt ebenfalls automatisch. „Rentner müssen nichts unternehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Prüfung erfolge sowohl für diejenigen von Amts wegen, die bereits Rente bekommen, als auch für jene Rentner, deren Rente nach dem 31. Dezember 2020 beginnt. Es dauert voraussichtlich bis Juli 2021, bis die ersten Grundrentenbescheide versendet werden. Die Einführung der Grundrente ist nach Angaben der Rentenversicherung mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden. Aus bundesweit knapp 26 Millionen Renten sind diejenigen herauszufiltern, die einen Anspruch auf den Grundrentenzuschlag haben. Dieser Zuschlag wird gegebenenfalls für Altersrenten, Renten an Hinterbliebene (Witwen- und Witwerrenten) sowie Erwerbsminderungsrenten gezahlt.

Um ihre Kunden zu unterstützen, stellt die Deutsche Rentenversicherung die gängigsten Tricks in ihrer Broschüre „Vorsicht Trickbetrüger“ vor und erklärt, wie man sich am besten schützen kann. Die Broschüre wendet sich nicht nur an Rentner, sondern auch an Angehörige und Nachbarn älterer Menschen sowie Mitarbeiter von Pflegediensten, denn in Zweifelsfällen können sie wertvolle Ansprechpartner sein. Die Broschüre finden Interessierte auf der Homepage der Deutschen Rentenverscherung bei den Publikationen unter

www.deutsche-

rentenversicherung.de

Info Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland mit Hauptsitz in Düsseldorf zahlt monatlich rund 1,34 Millionen Renten. Mit ihrem Beratungsnetz ist sie in allen Fragen der Altersvorsorge und Rehabilitation regionaler Ansprechpartner in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf, als Verbindungsstelle zu Belgien, Chile, Israel, Spanien und Uruguay auch bundesweit. Darüber hinaus ist sie Träger von sechs Rehabilitationskliniken.

(rue)