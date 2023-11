Ökumenische Initiative in Radevormwald aktiv Rentenberatung auch in den Wupperorten

„Wir sind im September gestartet ohne jede Werbung, im Oktober haben wir erkannt, dass wir bekannter werden müssen“, sagt der ehrenamtliche Versichertenberater Franz-Josef Beul, der fünf Jahre Schatzmeister bei der ÖkuIni war und jetzt Beisitzer ist. Grundsätzlich könne jeder Interessent die kostenlose Beratung in Anspruch nehmen, der Beitragszahler in der gesetzlichen Rentenversicherung ist. „Im Mittelpunkt steht meist, dass wir das Konto der Ratsuchenden klären und schauen, ob alle Zeiten eingetragen sind und es keine Lücken im Ablauf gibt“, erläutert der 64-Jährige. Da gehe es vor allem um Schul,- Hochschul- und Berufszeiten. „Das sind alles sehr wichtige Zeiträume für die Berechnung der späteren Rente“, sagt der Berater, der lange Jahre als Controller in der Finanzabteilung bei Ford in Köln gearbeitet hatte. Wer zu spät reagiere, erlebe vielleicht eine böse Überraschung, wenn die Rente nicht dem erhofften Betrag entspricht.