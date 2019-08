Wülfingmuseum Radevormwald : Heavy-Metal-Band dreht Clip bei Wülfing

Dahlerau Die Remscheider Musiker der Band „Voidemolition“ haben sich für die Dreharbeiten ihres Videoclips die alte Textilfabrik in Dahlerau ausgesucht. Es ist erst das zweite Musikvideo, das dort gedreht wird.

Es ist nicht ganz eine Premiere – irgendwie aber doch. „Mit der Remscheider Band ‚Voidemolition‘ dreht die zweite Band einen Videoclip in den Räumlichkeiten des Wülfingmuseums“, sagt Karola Johnen, zweite Vorsitzende des Wülfingvereins. Ist die Remscheider Cover-Band „Framework“ aber eher im Rock- und Pop-Bereich zu Hause, geht es bei „Voidemolition“ doch eher knallhart zur Sache. „Unser neuer Song, den wir extra für das Video komponiert haben, ist progressiver Heavy-Metal“, sagt Sänger David Dannenberg. Die Band möchte mit dem Video einen weiteren Schritt in Richtung Professionalität gehen. „Ein Videoclip erweitert die Reichweite enorm, kann auch eine gute Visitenkarte für Plattenlabels oder Konzertveranstalter sein“, sagt der 24-Jährige.

Die Dreharbeiten für „Hate Me“, so heißt der neue Song, sind für den 20. und 21. September geplant. „Der Hauptdrehort wird dabei das Wülfingmuseum sein. Wir drehen aber auch am alten Bahnhof Dahlerau und wenn das klappt im Wasserkraftwerk Radevormwald“, sagt Dannenberg.

Voidemolition Gegründet wurde die Remscheider Band 2015 von David Dannenberg (Gesang) und Dominik Wietrzykowski (Schlagzeug). Komplettiert wird die Band von Richard Hetze am Bass sowie Timo Gerhardt und Martin Olszowski an den Gitarren.

Der Kontakt zur alten Textilfabrik ist dabei über Sven Schulte zustandegekommen. Der Remscheider hat eine Videoproduktionsfirma, AlphaAlias, und wird sich um die professionelle Umsetzung der Ideen des hart rockenden Quintetts kümmern. „Wir wollen das richtig gut hinbekommen, deswegen sind wir auch bereit, in das Video zu investieren“, sagt der 24-Jährige. Neben den verschiedenen Drehorten werden auch Statisten zum Einsatz kommen. „Es soll nicht ein reines Performance-Video werden, in dem wir als Band irgendwo spielen. Es gibt eine kleine Rahmenhandlung“, sagt Dannenberg.

In der Tat kann man sich gut vorstellen, wie eine Band in der rustikalen Kulisse des alten Industriedenkmals abrockt. Trotzdem kommen solche Anfragen eher selten, sagt Karola Johnen. „Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber vielleicht wissen ja viele Bands einfach nicht, wie es hier aussieht“, sagt sie. Dafür gebe es indes öfter Anfragen für Konzertauftritte – was allerdings meist an der Betriebserlaubnis des Museums scheitert. „Die endet um 21.30 Uhr – und das ist für Konzerte natürlich etwas früh“, sagt Karola Johnen.