Sportverein aus Radevormwald Rekordbesuch bei SC-08-Weihnachtsfeier

Der Förderverein des Sport-Clubs hatte sich, wie auch schon vor der Pandemie, um die Organisation der Weihnachtsfeier gekümmert. „Ohne sie, wäre all das überhaupt nicht möglich“, lobte Klausing die vielen Ehrenamtler des Fördervereins, die am Abend alle Hände voll zu tun hatten. Auch Ralf König, Fördervereinsvorsitzender, packte tatkräftig mit an und freute sich über die rege Teilnahme und die bunte Durchmischung sämtlicher Generationen des Sport-Clubs. Jung und Alt, Männlein und Weiblein, saßen hier fröhlich zusammen und hatten sich, nach drei Jahren, auch reichlich zu erzählen, aber auch Einiges zu feiern: Erstmals in ihrer Geschichte muss etwa die erste Mannschaft des SC nicht um den Abstieg kämpfen. Seit sechs Jahren, verriet Klausing, spielt die SC-Erste in der Bezirksliga und jedes Jahr ging es für das Team in den Abstiegskampf. „Zum ersten Mal befinden wir uns im guten Mittelfeld“, freute sich nicht nur Klausing. Auch Marc Aldergot (21), Torwart der Mannschaft und seit seiner Jugend beim SC, war die Freude über den guten Weg seines Teams anzusehen.