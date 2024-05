Volksradfahren in Radevormwald Rekordbeteiligung sorgt für beste Laune

Wie ein junger Profi ging der sechsjährige Henry an den Start. In seinem schicken blauen Radtrikot von Radsport Nagel und seiner passenden Sonnenbrille auf der Nase, sowie dem coolen Helm auf dem Kopf stand der Junge neben Papa Rouven an der Startlinie und wartete auf das Signal. Ob die lange Strecke ein Problem sein könnte, glaubte Henry nicht und fragte dann kurz vor Startschuss aber nochmal seinen Papa. „Wie lang ist denn die Strecke?“ Der Vater schmunzelte und antwortete: „28 Kilometer. Aber das kriegen wir schon hin.“ Henry nickte – und als Behrensmeier die rote Flagge schwang, als Zeichen des Starts, trat Henry kräftig in die Pedale, um die Anfahrt am Berg zu bewältigen.