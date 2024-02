Fachkräftenachmittag feiert Premiere in Radevormwald Rekordbeteiligung beim Tag der Ausbildung

Auf die Bewerbungsinsel macht der Leiter des Jugendtreffs „life“ an der Wupper, Jochen Pries, aufmerksam. „Hier gibt es interaktive Einstellungstests“, sagt er. Am Stand könnten die jungen Leute ihre Bewerbungsmappe erstellen, außerdem gibt es die Möglichkeit, kostenlos Bewerbungsfotos machen zu lassen. „Oft genug gibt es Barrieren zwischen den Jugendlichen und den Verantwortlichen aus den Firmen. Hier wollen wir vermitteln“, sagt Pries. Helfen kann dabei sicher auch Jannick Schnitzler, der seit 15. August sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Stadt macht. Er wird den jungen Leuten beratend zur Seite stehen. Überhaupt legt die Stadt großen Wert darauf, ihre zwölf Auszubildenden in das Programm einzubinden. „Junge Leute haben viele neue Ideen“, sagt Burkhard Klein, Leiter des Stadtplanungs- und Bauaufsichtsamts. Pries will die „unkonventionellen Wege“, die die Stadt anbietet, aufzeigen. „Lockerer und auf Augenhöhe“, so wünsche er sich den Kontakt. Sandra Hilverkus, Leiterin des Hauptamtes, und die städtische Ausbildungsleitung Anna Fluhrer wollen Erfahrungen sammeln mit dem neuen Format. „Das ist für uns neu, wir sind gespannt“, sagt Hilverkus. Die Stadt biete viele Berufsbilder, von denen viele gar nichts wissen. Gesucht werden vor allem Kräfte fürs Gebäudemanagement und Hochbautechniker. „Wir sind Ausbildungsbehörde in sechs Berufen, und das wollen wir nach vorne bringen“, sagt die Hauptamtsleiterin.