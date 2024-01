Deutsche Meisterschaften in Radevormwald Anmelderekord für die Radcross-DM

Und so stellt sich der Ablauf dar: Am 12. Januar werden die Teilnehmer in der Turnhalle der Jugendbildungsstätte an der Telegrafenstraße ab 18 Uhr vorgestellt. Am Tag darauf, Samstag, 13. Januar, werden die Wettkämpfe dann beginnen. Wenn sich ab 12 Uhr die Senioren auf die Piste machen, sind auch Welt- und Europameister vertreten. Die U17 ist ab 13.30 Uhr dran, um 14.30 Uhr macht sich die U23 auf den Weg. Zu dieser Alterskategorie zählt auch der Gastgeber selbst mit seinem Crossteam. Jonas Köpsel, Silas Koech, Tim Neffgen und Felix Dierking wollen ihre Klasse vor dem bergischen Publikum unter Beweis stellen. Eine große Party ab 18 Uhr, bei der jeder Besucher willkommen ist, rundet den Tag in der Turnhalle der Jugendbildungsstätte an der Telegrafenstraße dann ab.