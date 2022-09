Ökologisches Projekt in Radevormwald : Rekord-Ernte auf Herbecker Obstwiese

Schüler der Armin-Maiwald-Schule waren als Erntehelfer am Montagmorgen auf der Streuobstwiese bei Herbeck dabei. Foto: Cristina Segovia-Buendia

Radevormwald Schüler der Armin-Maiwald-Schule halfen am Montagmorgen bei der Apfelernte auf der Streuobstwiese mit. Anfangs zurückhaltend, machten die Jugendlichen bald mit viel Elan und guter Laune mit.

Fröhliche Lachsalven, die sich mit dem raschelnden Geräusch herabfallender Äpfel mischen, schallen am Montagmorgen zwischen den hochgewachsenen Sträuchern und weisen dem ortsunkundigen Besucher sicher den Weg zur großen städtischen Streuobstwiese in Herbeck. Hier findet für 25 Schüler der Armin-Maiwald-Schule ein außergewöhnlicher Unterrichtstag statt. Der Himmel ist wolkenverhangen. Die Kinder auf der Streuobstwiese sind in weiser Voraussicht wetterfest gekleidet – wobei sich einige schon ihre schützende Jacke abgestreift haben. Die Erntearbeit scheint anstrengend und schweißtreibend.

Auf der über 1,5 Hektar großen Fläche, die großzügig mit allerlei Obstbäumen bestückt ist, laufen die Kinder mit Handschuhen und Gartenwerkzeugen herum und lassen an verschiedenen Stellen mit einem kräftigen Ruck an den prallgefüllten Ästen der Apfelbäume die knallroten Früchte herunterrieseln.

Info Der Saft steht bald zum Verkauf bereit Verwendung Einen Teil der Äpfel durften die Schüler nach getaner Arbeit auch mit zur Schule nehmen. Dort werden sie in den kommenden Wochen Apfelmus kochen und Apfelkuchen backen. Der Großteil der Äpfel aber wird nun in der Ronsdorfer Mosterei Auer zu Apfelsaft verarbeitet. Der echte Radevormwalder Apfelsaft wird dann voraussichtlich Ende der Woche sowohl im Unverpacktladen, Blumenstraße 7, als auch bei Garten Werker, Kaiserstraße 66, für die Bürger zum Kauf bereitstehen.

„Das ist die beste Ernte überhaupt“, sagt Gärtnermeister Marcus Nitzsche zufrieden. Seit 2007 betreibt er im Auftrag der Stadt die Streuobstwiese, hat sie selbst angelegt und pflegt sie seitdem. Einmal im Jahr erhält der Gärtnermeister Unterstützung von jungen Erntehelfern aus Kitas und Schulen. Für die Kinder ein absolutes Erlebnis, für Nitzsche eine wertvolle Hilfe, besonders diesmal: So viele Äpfel wie in diesem Jahr gab es nämlich bislang noch nie. Zwischen einer und anderthalb Tonnen, schätzt Hubert Benzheim vom Rheinisch-Bergischen-Naturschutzverein den diesjährigen Ertrag dieser Streuobstwiese. Auch er packt, ebenso wie die städtische Umweltbeauftragte Regina Hildebrandt und ihr Kollege, Klimaschutzmanager Niklas Lajewski, kräftig mit an.

Über eine Tonne Äpfel zu ernten, das bedeutet für die 25 Schüler der Armin-Maiwald-Schule jede Menge Arbeit: „Ich dachte, dass beim Pflücken von Äpfeln mit Maschinen gearbeitet würde“, sagt Florian (14). „Ich wusste auch nicht genau, wie das funktioniert“, fügt Joanna (14) hinzu. „Es ist zwar anstrengend, macht aber auch sehr viel Spaß“, stellt Chantal (14) fest. Nur der 14-jährige Sam, der sicher die hohe Stangensäge in der Hand hält, hat schon mal in Omas Garten Äpfel gepflückt. Doch so viel Spaß, wie jetzt mit seinen Schulkameraden, hatte es damals nicht gemacht. Und der selbst gepresste Apfelsaft bei Oma? „Der hat mir nicht so gut geschmeckt, weil da noch viele Stücke drin waren.“

Wie viele Äpfel tatsächlich nötig sind, um Apfelsaft für ein kleines Glas zu pressen, darüber staunen einige Schüler dann auch, die gleich vor Ort Äpfel halbieren und den Früchten über eine kleine Holzpresse mit Muskelkraft den unbehandelten Saft entziehen. „Hmm, lecker“, sagt eine Schülerin, die einen ersten Schluck probiert. „Ganz anders, als der Saft aus der Packung.“ Auch diese Erkenntnisse, ist Lehrerin Hannah Wimmers überzeugt, werden den Schülern nachhaltig in Erinnerung bleiben. „Sie sollen ruhig mal sehen, wie viel Arbeit in einer Packung Apfelsaft steckt, die sie im Supermarkt einfach aus dem Regal ziehen.“

Ihre Schüler erlebt die Pädagogin an diesem Tag gänzlich anders als im Schulunterricht. „Sie waren anfangs sehr zurückhaltend, aber nach zehn Minuten hat sich das gleich aufgelöst, und alle waren sofort bei der Sache. Keiner entzieht sich seinen Aufgaben.“ Der Tag sei eine gute Form der Berufsvorbereitung und eine völlig andere Art der Arbeit, die den Schüler gar nicht so geläufig erscheint. „Auch wenn wir im Unterricht viel Praktisches machen, ist die Arbeit in der Schule anders, als hier beim Äpfelpflücken“, stellt Wimmers fest. „Da werden heute Abend sicherlich einige Muskelkater haben.“

Insgesamt 80 Obstbäume, darunter verschiedene Apfel-, Birnen-, Zwetschgen und Kirschbäume stehen auf der anderthalb Hektar großen Streuobstwiese in Herbeck. Allein bei den Äpfeln wachsen hier 25 verschiedene Sorten, die meisten heimische und klimaangepasst.