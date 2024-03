Regatta auf dem Stausee „Großer Preis von Beyenburg“ am Wochenende

Am Wochenende geht es wieder hoch her auf dem Beyenburger Stausee: Zum fünften Mal wird die Langstreckenregatta „Der Große Preis von Beyenburg“ stattfinden. Am Samstag zeigen Drachenboot-Teams ihr Können, sonntags gehen erstmalig Einzelsportlerinnen und ‑sportler aus der sogenannten „Ocean Sports“-Klasse an den Start.