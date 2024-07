Musik in Radevormwald Reformierter Chor singt für Senioren

„Musica dei donum optimi“ – „Musik ist Gottes bestes Geschenk“. So lautete die Titelzeile eines der Stücke, die der Chor der Reformierten Kirchengemeinde Radevormwald am Samstag im Seniorenheim an der Uelfestraße anstimmte. Kirchliche Lieder, Kanons, alte Volkslieder, heilsame Lieder – das Repertoire dieses kleinen Chores ist vielfältig. Und die im Publikum verteilten Liederhefte wurden dankbar angenommen, so dass an diesem Nachmittag ein viel größerer Chor entstand. „Es ist immer schön zu sehen, wenn in die müden Gesichter der alten Menschen das Lachen zurückkehrt, sobald eine bekannte Melodie erklingt“, berichtet Chormitglied und Presbyter Jürgen Richter. „Allein dies ist für den Chor Lohn genug für die zuweilen schon anstrengenden Proben vor solch einem Auftritt.“