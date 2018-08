Radevormwald: Reformierte Kirche mitten im Herzen der Stadt

Radevormwald Die reformierte Kirche ist mit ihrem Standort am Marktplatz Mittelpunkt der Stadt. Pastor Dieter Jeschke hat das Innere aufgeräumt.

Wenn man die Kirche am Marktplatz betritt, wandert der Blick als erstes auf den typisch bergischen Dreiklang bestehend aus Altar, Kanzel und Orgel, die strikt übereinander angeordnet sind und in der reformierten Kirche in einem zurückhaltenden cremeweiß mit goldenen und grünen Akzenten gestaltet sind. Der Raum strahlt durch seine Zurückhaltung und die klaren Rokokoformen, die den Osten des Bauwerks schmücken. Dieser historische Aufbau stammt aus dem Jahr 1826 und wurde von einem lokalen Möbelschreiner nach einer Vorlage des Orgelbauers Christian Rötzel geschnitzt. Diese detaillierte Handarbeit ist der größte Schatz hinter dem rechteckigen Saalbau. „Die Kirche wirkt, das ist unbestritten. Es ist eine für das Bergische Land typische Kirche, in der ich mich sehr wohl fühle“, sagt Pfarrer Dr. Dieter Jeschke.