Reformierte Gemeinde Radevormwald : Kirchenmusikerin wird verabschiedet

Radevormwald In ihrer Zeit in Radevormwald hat Inga Kuhnert unter anderem die Projektchorarbeit stark gefördert.

(s-g) Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald verabschiedet ihre langjährige Kirchenmusikerin Inga Kuhnert. Zu diesem Anlass wird am Sonntag, 7. Juli, um 10 Uhr in der Kirche am Markt mit ein musikalischer Gottesdienst zu Ehren der scheidenden Kantorin stattfinden. Im Anschluss lädt die Gemeinde zu einem Frühschoppen rund um die Kirche ein.