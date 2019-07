Kirche in Radevormwald : Seminarabende – wofür steht die reformierte Kirche?

Radevormwald In mehreren Veranstaltungen werden Aspekte der Theologie für die künftige Kirche untersucht.

Wofür steht eine reformierte Kirchengemeinde im 21. Jahrhundert? Um diese Frage geht es bei einem Seminar, das die reformierte Gemeinde in Radevormwald in den Sommerferien veranstaltet. Dr. Myriam-Sonja Hantke von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der WWU Münster und Pfarrer Dr. Dieter Jeschke von der diskutieren an vier Abenden grundlegende Texte. Jeder Abend ist in sich abgeschlossen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, aber Interesse an theologischen Fragen. Die Texte werden an den Abenden verteilt, gelesen und diskutiert.