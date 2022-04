Reformierte Kirchengemeinde Radevormwald : Reformatorisches Kochbuch zu Pfingsten

Haben gemeinsam in der Kochgruppe Junior ein „Kochbuch der Reformatorinnen und Reformatoren“ zusammengestellt (v.l.): Finn Orth, Dieter Jeschke, Nick Basinger und Simon Jeschke. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald Die Kochgruppe Junior der reformierten Kirchengemeinde hat ein Kochbuch mit zwölf Rezepten und Informationen über ebenso viele Personen aus der Reformationszeit zusammengestellt. Derzeit ist das Buch im Druck.

Die ersten Druckfahnen sind bereits vorhanden, und auch wenn noch nicht alles final und endgültig ist, sieht es doch schon sehr professionell aus, was die Kochgruppe Junior der reformierten Kirchengemeinde da plant. Die jungen Nachwuchsköche haben zusammen mit Pfarrer Dieter Jeschke ein „Kochbuch der Reformatorinnen und Reformatoren“ zusammengestellt.

„Die Kochgruppe Junior gibt es schon seit etwa fünf Jahren, entstanden ist sie aus einer Konfirmandengruppe“, sagt Jeschke. Fynn Orth, 17 Jahre alt, und Gründungsmitglied der Kochgruppe, erinnert sich zurück und lacht. „Wir hatten damals im Zuge des Konfirmationsunterrichts Weihnachtskekse gebacken – das Rezept mussten wir uns aus der Bibel heraussuchen“, sagt er. Dabei sei es darum gegangen, sich in der Bibel zurechtzufinden, sagt Jeschke. „Es ging beispielsweise um die Zutat Mehl – da stand dann etwa 250 Gramm 3 Moses 2:2“, ergänzt er. Denn in dieser Bibelstelle kommt das Wort Mehl vor. „Ich wollte die Bibelarbeit nicht ganz so trocken gestalten“, sagt Dieter Jeschke.

Info Kochbuch in der Gemeinde zu kaufen Design Das Kochbuch wird professionell von einer Werbeagentur layoutet und in einer Druckerei gedruckt. „Wir werden das Buch dann in der Gemeinde verkaufen“, sagt Pfarrer Dieter Jeschke. Erscheinungstermin Das Reformatorische Kochbuch sollte in der Woche nach Ostern zur Druckerei gehen. Dann sollten alle Seiten fertig layoutet sein. „Geplant ist, dass es um Pfingsten herum erscheinen wird“, kündigt Dieter Jeschke an.

Mehl ist auch ein Stichwort, das mit der Gründung der Kochgruppe zu tun hat. „Als wir diese Plätzchen gebacken haben, hat es die Gruppe, die den Teig gemacht hat, mit dem Mehl übertrieben – die ganzen Plätzchen haben nach Mehl geschmeckt“, sagt Fynn Orth. Ein Running-Gag war geboren. „Ein halbes Jahr nach unserer Konfirmation haben wir dann überlegt, ob wir nicht auch was Vernünftiges kochen können – auch wenn am Anfang Sachen wie Pommes-Pizza oder ein Bagel-Pizzaburger dabei entstanden sind“, sagt der 17-Jährige. Allerdings sei irgendwann der Punkt erreicht worden, an dem „die Mahlzeiten genießbar wurden“, wie es Fynn Orth ausdrückt und lacht. Ganz nebenbei, aber keineswegs weniger wichtig, gehe es in der Kochgruppe auch um „Basics im Kochen, Basics in Ernährungswissenschaften“, wie der Pfarrer es ausdrückt. Es sei schließlich nicht selbstverständlich, dass Kinder in diesem Alter auch nur Spiegeleier kochen könnten.

Nachdem man das eine oder andere gemeinsame Essen mit den Eltern angeboten habe, habe die Kochgruppe überlegt, welches Projekt nun angegangen werden könne. „Ein bisschen hat hier auch die Corona-Pandemie mit ihren diversen Lockdowns mit hineingespielt“, sagt Jeschke. Deswegen habe sich die Gruppe nicht so regelmäßig wie gewohnt treffen können – normalerweise wird einmal im Monat in den beiden Küchen im Gemeindezentrum an der Ludwig-Beck-Straße gekocht.

„Da kam der Wunsch nach einem Projekt auf, schnell war klar, dass wir ein Kochbuch erstellen wollten“, sagt der Pfarrer. Das Thema sei dann auch schnell gefunden worden. „Es ist ein reformatorisches Kochbuch – mit Rezepten, die bunt und vielfältig sein sollten, dazu dann Informationen über Personen aus der Reformationszeit“, sagt Jeschke. Jeder der zwölf Teilnehmer habe sich ein Rezept aussuchen dürfen. „Die Vorgaben waren dabei, dass die Rezepte aus unterschiedlichen Gegenden kommen sowie vegetarisch, vegan und auch mit Fleisch sein sollten“, sagt Jeschke. Dabei seien dann Rezepte wie „Zürcher Wurstsalat“, „Holländische Poffertjes“, ein „Bayern-Burger“, „Sächsische Quarkkeulchen“ oder „Bergische Kartoffelplätzchen“ herausgekommen.

Das Layout sehe immer gleich aus, auf der linken Seite Informationen und Bilder der reformatorischen Persönlichkeiten, auf der rechten Seite das Rezept. „Die Persönlichkeiten sind dabei bekannt – wie etwa Martin Luther oder Adolf Clarenbach. Aber ich habe auch eher unbekannte Personen ausgesucht – etwa Guy de Brès, Argula von Grumbach oder Martin Bucer“, sagt Jeschke.

Nachdem das jeweilige Rezept einmal gefunden worden sei, hätte die Kochgruppe aus Radevormwald alles mindestens einmal ausprobiert – zum einen gekocht und zum anderen natürlich auch gegessen. „Mein Rezept waren die Poffertjes, ich konnte mich lange nicht entscheiden, aber dann klappte es recht gut“, sagt Fynn Orth, der die niederländischen Leckereien bislang nicht gekannt habe. „Die schmecken aber gut“, ergänzt der 17-Jährige.

Der 14-jährge Nick Wasinger ist erst seit einem Jahr dabei, nach seiner Konfirmation im Vorjahr ist er in die Kochgruppe gegangen. „Ich hatte ein veganes Rezept – das Ratatouille. Ich bin selbst nicht Veganer, aber es fehlte eben noch ein veganes Gericht“, sagt er.