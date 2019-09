Bildung in Radevormwald : Realschullehrer lernen während der Ferien

Radevormwald Im Rahmen des Erasmus-Programms sind in diesem fünf Lehrkräfte aus Radevormwald dabei. Damit der Unterricht nicht leiden muss, absolvieren sie die Kurse während der Ferien.

Nach dem Jahr 2017 nimmt die Realschule auch in diesem Jahr an einem zweijährigen Erasmus-Förderprojekt der Europäischen Union teil. Beantragt und bewilligt wurde die Förderung von Lehrerfortbildungen zu zweisprachigem Unterricht, zur Nutzung neuer Medien und zum Fachunterricht.

Die interessierten Realschullehrer haben vereinbart, dass sie die Ferien für diese Fortbildungen nutzen, damit kein Unterricht ausfallen muss. In diesen Sommerferien nutzte Schulleiter Claus Peter Wirth als erster das neue Programm für eine Fortbildung zum zweisprachigen Unterricht in einer Lehrerfortbildungseinrichtung in Brighton an der britischen Küste. Viele teils neue, teils bekannte methodische Ansätze wurden während des fünftägigen Kurses besprochen und vertieft – Fachbegriffe wie „Scaffolding“, „Flow-Theory“, „Multiple Intelligences“ wurden erörtert. Wirth war begeistert von den Inhalten, der Möglichkeit, die englische Sprache in akademischem Austausch nutzen zu können und auch viele neue Kontakte zu knüpfen.