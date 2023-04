Ehemalige Realschule in Radevormwald An Lehrer Paul Wülfrath erinnern sich alle gern

Es ist Samstagabend. Nach und nach trudeln 16 Frauen und Männer im Restaurant Uelfebad ein, die sich herzlich und mit Umarmungen begrüßen. Sie sind alle in ihren 60ern und zum Klassentreffen gekommen – allerdings zu einem ganz besonderen. „Wir haben im Sommer 1973 unseren Abschluss an der damaligen Realschule in Radevormwald gemacht – feiern also unser 50-Jähriges“, sagt Christiane Heip, die genauso gute Laune wie ihre ehemaligen Mitschüler hat. „Wir waren die damalige c-Klasse und haben uns von Anfang an immer wieder getroffen“, sagt sie. Der Klassenzusammenhalt sei bei dieser der drei Klassen des Abschlussjahrgangs von 1973 immer am besten gewesen, sagt Christiane Heip. „Bei den anderen Klassen war das tatsächlich nicht so – die haben sich selten getroffen.“