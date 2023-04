Kritik an Schließungen im Freizeit-Center in Radevormwald „Fitness-Bereich hätte bleiben können“

Die Ankündigung der Stadtverwaltung, dass die Saunalandschaft und der Fitness-Bereich im Freizeitbad „life-ness“ dauerhaft geschlossen werden, hat in Radevormwald für lebhafte Diskussionen gesorgt. In den sozialen Medien bedauerten viele Menschen die Entscheidung, vereinzelt wurde auch Kritik geäußert, dass die Politik dem Vorhaben in einer Sonderratssitzung hinter verschlossenen Türen zugestimmt hatte.