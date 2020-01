Beigeordentenwahl Radevormwald : Debatte über Beigeordneten-Rückzug

Radevormwald Die Entscheidung von Christian Klicki löst unterschiedliche Reaktionen aus.

Nachdem der gewählte Beigeordnete Christian Klicki noch vor Antritt des Amtes seinen Rückzug erklärt hat, geht die Debatte über die Causa Beigeordnetenwahl weiter. Auf seiner Facebookseite bekam der 27-Jährige von Parteifreunden und Weggefährten viel Zuspruch. Dejan Vujinovic, CDU-Ratsherr in Radevormwald, erklärt: „Ich bedauere deine Entscheidung zutiefst, kann sie aber nachvollziehen.“ Vujinovic übt Kritik an Bürgermeister Johannes Mans, der nach der Expertise eine Fachkanzlei die Wahl von Christian Klicki beanstandet hatte. „Der Bürgermeister hat sich in keiner Art und Weise für dich eingesetzt und hat diese Situation provoziert.“