Verwaltung in Radevormwald : Stadt reagiert auf den Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt

Verwaltung in Radevormwald

Blick auf das Rathaus von Radevormwald an der Hohenfuhrstraße. Die Arbeit in der Verwaltung wurde im vergangenen Jahr von der GPA detailliert untersucht und bewertet. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Radevormwald Im Hauptausschuss geht es um die Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt und die Stellungnahme der Stadt. Im Haushalt sind unter anderem die Transferleistungen für Jugendliche und Familien ein Kostentreiber.

Im November 2020 hatte die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ihren neuen Bericht über die Verwaltung in Radevormwald vorgelegt. Darin wurden Vorschläge gemacht, wie die Stadt noch effizienter arbeiten kann. Im Haupt- und Finanzausschuss und später im Rat wird die Stellungnahme der Verwaltungsspitze noch einmal vorgelegt. Wird sie von der Politik gebilligt, geht sie an die Gemeindeprüfungsanstalt und die Aufsichtsbehörde, den Oberbergischen Kreis. Hier einige wichtige Punkte, die von der GPA angesprochen wurden und die Stellungnahme der Stadtverwaltung:

Zuständigkeit Die Gemeindeprüfungsanstalt (gpaNRW) ist Teil der staatlichen Aufsicht des Landes über die Kommunen und wurde im Jahr 2003 gegründet. Sie hat ihren Sitz in Herne. Ihre Aufgabe ist die überörtliche Prüfung aller 396 Kommunen, der 30 Kreise sowie der Städteregion Aachen, der beiden Landschaftsverbände und des Regionalverbandes Ruhr (RVR) übertragen.

Die GPA verweist insgesondere auf die hohen Tranfersleistungen im sozialen Bereich für junge Menschen und Familien. Die Stadt will in diesem Bereich vermehrt Alternativen prüfen. Positiv wirkt sich hier laut GPA die Falldichte aus, die niedriger ist als in vielen anderen Städten.