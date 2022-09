Razzien in Radevormwald : „United Tribuns“: Objekte in Rade durchsucht

Radevormwald Die Polizei hat im Oberbergischen Kreis insgesamt vier Razzien in der Szene der verbotenen Rocker-Gruppierung durchgeführt, allein drei in der Bergstadt.

Seit dem frühen Mittwochmorgen laufen Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsmaßnahmen in Objekten, die der Rockergruppe „United Tribuns“ zugezählt werden. Wie Michael Tietze, Sprecher der Oberbergischen Kreispolizei mitteilt, sind auch im Kreisgebiet vier Wohnungen bzw. Gebäude Ziel der Polizeirazzien gewesen – drei davon befinden sich in Radevormwald, eine in Wipperfürth.

Bundesinnenministerin Nancy Faser hatte am Mittwoch das Verbot der „United Tribuns“ verkündet. Maßnahmen in neun Bundesländern gegen die Vereinigung seien im Gange. „Mitglieder der Gruppierung ,United Tribuns‘ haben schwerste Straftaten begangen: Sexualstraftaten, Menschenhandelsdelikte und versuchte Tötungsdelikte. Deshalb habe ich heute die Gruppierung ,United Tribuns‘ verboten“, heißt es in der Erklärung der Ministerin. „Wir müssen als Rechtsstaat sehr deutlich zeigen, dass wir Gruppierungen, von denen so schwere Straftaten ausgehen, nicht dulden. Vereinsverbote sind ein scharfes Schwert, von dem wir in genau diesen Fällen Gebrauch machen.“