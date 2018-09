Radevormwald: Rauchwolke durch Brand im Industriegebiet

Löscheinheiten aus dem Umland rücken an

Radevormwald In voller Ausdehnung brennt derzeit im Radevormwalder Industriegebiet eine Halle der Firma „Inter Union“ an der Gewerbestraße.

Mittlerweile hat der Einsatzleiter vor Ort weitere Einsatzkräfte auch aus dem Umland alarmiert. So ist die Hückeswagener Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften in die Nachbarstadt gefahren. Sie unterstützen mit ihrer Drehleiter und zwei Löschfahrzeugen. Es sollen zwei große Lagerhallen in voller Ausdehnung brennen.