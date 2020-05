Zwei bewaffnete Täter : Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt gescheitert

Radevormwald Zwei bewaffnete Männer wollten einen Lebensmittelmarkt an der Kaiserstraße überfallen. Das Duo scheiterte, weil ein Angestellter geistesgegenwärtig die Tür verschloss, durch die Täter in den Markt eindringen wollten.

Schreck in der Morgenstunde in einem Lebensmittelmarkt an der Kaiserstraße: Am Samstagmorgen gegen 5.50 Uhr versuchten zwei bewaffnete Männer das Geschäft zu überfallen. Der Versuch scheiterte jedoch, weil ein Angestellter reaktionsschnell die Tür schloss, so dass die beiden bislang unbekannten Täter ihr Vorhaben abbrachen und flüchteten.