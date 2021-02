Politik und Fußball in Radevormwald : Ratschlag von Lahm setzt für Nettekoven das falsche Signal

radevormwald Philipp Lahm schreibt in seinem neuen Buch, dass er die Chancen als gering erachte, als aktiver Fußballprofi mit einem Coming-out auch „nur halbwegs unbeschadet davonzukommen“.

Kritik am Kapitän der Fußball-Weltmeistermannschaft von 2014, Philipp Lahm, äußert jetzt der auch für Radevormwald zuständige Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven (CDU). Lahm schreibt in seinem neuen Buch, dass er die Chancen als gering erachte, als aktiver Fußballprofi mit einem Coming-out auch „nur halbwegs unbeschadet davonzukommen“. Dass er persönlich davon abrät, sich zu seiner aktiven Zeit zu outen, setzt für den sportpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, Jens-Peter Nettekoven, jedoch das falsche Signal: „Ich bin der Meinung, dass niemand seine sexuelle Orientierung verstecken muss – auch kein Fußballprofi. Philipp Lahm wird seine Gründe haben, wenn er in diesem Zusammenhang von einer zu gering ausgeprägten Toleranz im Fußballgeschäft spricht“, schreibt Nettekoven in einer Stellungnahme. Lahms Ratschlag trage nicht dazu bei, eine längst überfällige und sicherlich auch von ihm gewünschte Veränderung herbeizuführen. „Hier sehe ich uns alle in der Pflicht – egal ob Spieler, Funktionäre, Fans oder Politiker“, meint Nettekoven.