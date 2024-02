Politik in Radevormwald Neue Strategie für Wirtschaftsförderung

Die CDU-Fraktion hat sich in der jüngsten Haushaltssitzung des Rates mit ihrem Antrag durchsetzen können, für eine „nachhaltige, strategische Ausrichtung der Wirtschaftsförderung“ eine Summe von 60.000 Euro in den Haushalt 2024 einzustellen. Die genannte Summe beziehe sich auf Erfahrungswerte, erläuterte der Fraktionschef der Christdemokraten, Dejan Vujinovic. In dem Antrag heißt es: „Um eine nachhaltige und bedarfsorientierte Wirtschaftsförderung am Standort Radevormwald zu etablieren, ist es notwendig ein fundierteres Konzept zu erstellen. Hierzu bedarf es nach Meinung der CDU-Fraktion einer externen Unterstützung, um einen integrierten Strategieprozess zu steuern.“