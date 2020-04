Politik in Radevormwald : Bürgermeister glaubt an Ratssitzung

Bürgermeister Johannes Mans in seinem Büro. Foto: Jürgen Moll/Jürgen Moll (Archiv)

Radevormwald Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl des neuen Beigeordneten.

Muss die Politik in der Stadt während der Corona-Krise pausieren? Was ist, wenn dringende Entscheidungen anstehen? Diese Fragen hatte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen jüngst aufgeworfen und vorgeschlagen, wie die Politik in Schwelm den Hauptausschuss vorübergehend zum zentralen Entscheidungsgremium zu machen. Die CDU hatte diese Idee aufgegriffen und bei der Verwaltung nachgefragt, inwiefern dies umsetzbar sei.

Auf Landesebene gibt es für dieses Modell nun juristische Rückendeckung, teilt der auch für Radevormwald zuständige SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf mit. Die Räte müssten während einer Pandemie nicht tagen, „sondern die örtlichen Hauptausschüsse treffen Entscheidungen, wenn diese dringend notwendig sind“, erklärt er. Dies sei im Landtag am Dienstag mit dem neuen Maßnahmenpaket zur Corona-Pandemie entschieden worden. Der Vorteil ist, dass die Mitglieder der Fraktionen nicht in Person zu einer Sitzung zusammenkommen und sich so einer Ansteckungsgefahr aussetzen müssen. Wolf beschreibt das Prozedere so: „Inhaltlich wurde zwischen den demokratischen Fraktionen nochmals klargestellt, dass im Fall einer epidemischen Lage in Nordrhein-Westfalen die Delegation von Entscheidungen auf den Hauptausschuss vorab durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Rates bestätigt werden muss. Die Stimmabgaben erfolgen in Textform.“