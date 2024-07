Politik in Radevormwald Weiter Deutschlandticket für die Schüler

Die Zukunft des Deutschlandtickets wird derzeit in der Bundes- und Landespolitik wieder diskutiert. Für die Schüler in Radevormwald wird es aber vorerst weiter die Möglichkeit geben, dieses Ticket zu den gewohnten Konditionen zu nutzen. Das hat nun der Rat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen. Das Votum war einstimmig.