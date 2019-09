Innenstadt von Radevormwald : Rat bringt Kreisverkehr auf den Weg

Radevormwald Eine Mehrheit der Fraktionen hat dafür gestimmt, einen Förderantrag für den Bau eines Kreisverkehrs am westlichen Eingang der Stadt zu stellen. Skeptische Stimmen kamen von den Grünen, der AL und aus den Reihen der UWG.

Eine Mehrheit der Fraktionen hat in der Ratssitzung am Dienstag dafür gestimmt, einen Förderantrag für den geplanten Kreisverkehr am westlichen Eingang zur Innenstadt zu stellen. In der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses war die Planung vorgestellt worden. Entstehen soll der Kreisverkehr auf der Kreuzung, an der sich Kaiser-, Telegrafen-, Hohenfuhr- und Grabenstraße treffen. Die Planung war laut Ulrich Dippel, dem Leiter des Technischen Bauamtest nicht einfach, nur eine der Varianten, die diskutiert wurden, gilt als umsetzbar.