Politik in Radevormwald Rat berät über Geldsumme für Verein „aktiv55plus“

Auch die drei Ratsfraktionen von CDU, SPD und Bündnis 90/Grüne haben für die Ratssitzung am Dienstag einen Antrag zu „aktiv55plus“ formuliert. Sie plädieren dafür, den am 27. Februar getroffenen Sperrvermerk aufzuheben und 10.000 Euro aus städtischen Mitteln an den Verein zu zahlen.