Besonderer Projekttag für die Sekundarschule Radevormwald Rapper: So bekam ich mein Leben in den Griff

Es wirkt ein wenig surreal, als Martin Rietsch im schwarz-weißen Trainingsoutfit auf der Bühne in der Aula an der Hermannstraße vor den Sekundarschülern steht und erzählt, wie es in seiner Jugend ablief. Rastlos, wie sein bisheriges Leben, bewegt er sich im Rampenlicht auf und ab. Er redet lässig, nutzt den Jugendslang. Im ersten Moment wirkt es vielleicht etwas gewollt, doch dieser Eindruck verfliegt schnell, als er tief in sein Inneres blicken lässt. Ein besonderer Projekttag für die Schüler.