Schule in Radevormwald Rapper „2schneidig“ besucht Projekttage der Sekundarschule

Martin Rietsch wird am 19. und 20. Dezember, jeweils von 9 bis 13 Uhr, zu Gast in der Sekundarschule Radevormwald sein. Musikfreunden ist er besser unter seinem Künstlernamen „2schneidig“ bekannt. Der Rapper ist Gast an den beiden Projekttagen, die sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Rietsch ist der Sohn eines nigerianischen Vaters und einer deutschen Mutter. Nicht nur als Rapper ist er aktiv, auch als Musical-Darsteller, Tänzer, Schauspieler, Trainer. Er hat zudem zahlreiche Projekte und Kampagnen initiiert, die Themen wie Sucht, Gewalt, (Cyber-)Mobbing, Rassismus und Diskriminierung behandeln. „Gerade Heranwachsende brauchen gute Vorbilder, Zuspruch, Werte für ein gesundes Selbstbild und ein achtsames Miteinander“, heißt es auf der Internetpräsenz von Rietsch, der ausgebildeter Suchtpräventionsberater, Fußballtrainer, Antirassismus- und Wertecoach ist.