Radfahren in Radevormwald : So schneidet Rade bei Radfreundlichkeit ab

Radevormwald Die Ergebnisse der Online-Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs für die Stadt liegen vor. Radevormwald landet auf Platz drei im Kreis.

Die Stadt Radevormwald hat es im Fahrradklima-Test des ADFC auf Platz drei unter den teilnehmenden Kommunen im Oberbergischen Kreis geschafft. Neun Städte und Gemeinden hatten genug Teilnehmer ermutigen können, an dem Ranking des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs teilzunehmen. Vor Radevormwald liegt Hückeswagen auf Platz eins im Kreis, den zweiten Platz teilen sich Bergneustadt und Wipperfürth. Mit mehr als doppelt so vielen Teilnehmern wie mindestens erforderlich, konnte sich Radevormwald während des Befragungszeitraums von September bis November 2020 mit 107 Beurteilungen im Rahmen der Online-Umfrage erstmalig für das bundesweite Ranking qualifizieren. Bundesweit liegt die Bergstadt mit der Gesamtnote 3,95 auf Platz 228 von 415 in der Kategorie der Städte mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern, im Landesvergleich auf Platz 68 von 116.

In den übergeordneten Bereichen schnitt Radevormwald wie folgt ab: Durchschnittsnote 3,5 in Bezug auf Rad- und Verkehrsklima sowie für Infrastruktur und Radverkehrsnetz; Note 3,9 in Sachen Sicherheit beim Radfahren; 4,4 in Fragen des Komforts beim Radfahren und 4,5 bezüglich Stellenwert des Radfahrens.