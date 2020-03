Deutsches Rotes Kreuz in Radevormwald : Feldhoff bleibt DRK-Chef in Dahlhausen

Feldhoff bleibt DRK-Chef in Dahlhausen

Deutsches Rotes Kreuz in Radevormwald

Radevormwald Der Vorsitzende wurde zudem für 40 Jahre Mitgliedschaft geehert.

(s-g) Die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Dahlhausen-Wupper trafen sich am Samstag zur Hauptversammlung. Im Jahresbericht des Vorsitzenden Ralf Feldhoff fand besonders die Anschaffung eines gebrauchten Rettungswagens Erwähnung. Dieser ersetzt den mittlerweile 20 Jahre alten Vorgänger, der dem Ortsverein stets treue Dienste geleistet hat.

Kaum war der „Neue“ in Dienst gestellt, wurde er auch schon zu mehreren Einsätzen alarmiert. Dabei sind insbesondere die Teilnahme am sogenannten PTZ 10 (Patiententransportzug) des Oberbergischen Kreises anlässlich mehrerer Evakuierungen in Köln und Dortmund zu nennen. Das Fahrzeug wird im Rahmen der Schnelleinsatzgruppe Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises und bei den verschiedensten sanitätsdienstlichen Veranstaltungen des Ortsvereins zum Wohle der Bevölkerung vorgehalten und eingesetzt.