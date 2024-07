Am Vereinsheim in Radevormwald Fischereiverein lädt ein zum Räucherfest

Das Fest findet am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, jeweils ab 10 Uhr auf dem Gelände des Vereinsheims statt. Dieses befindet sich in der Ortschaft Oede-Schlenke, noch auf Radevormwalder Gebiet, aber direkt an der Grenze zu Wuppertal. Der Weg dorthin ist in Beyenburg ausgeschildert.