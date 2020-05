Wiebachtal bei Radevormwald : Gespinste stammen nicht vom Prozessionsspinner

Spuren der Gespinstmotte am Feldweg zum „Platten Kopp". Foto: Sabine Fuchs

Radevormwald Spaziergänger im Wiebachtal zeigten sich besorgt wegen den Nestern. Diese stammen jedoch von der harmlosen Gespinstmotte. Bei der Interessengemeinschaft ist man erleichtert, dass nach Trockenheit und Borkenkäfer kein neuer Schädling aufgetaucht ist.

Spaziergänger im Wiebachtal haben in den vergangenen Tagen auffällige Gespinste im Buschwerk bemerkt. Diese können ein Hinweis auf einen Befall von Eichenprozessionsspinnern sein, daher teilte die Interessengemeinschaft (IG) Wiebachtal auf ihrer Facebook-Seite mit, man habe die Stadtverwaltung und die Forstbehörde über diese Beobachtung informiert.

Spaziergänger können also auch weiterhin beruhigt ihre Ausflüge ins Wiebachtal genießen, was in Zeiten der Corona-Krise und der Abstandsregeln im öffentlichen Raum für viele erholsam ist.