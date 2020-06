Wirtschaft in Radevormwald : Radsport Nagel steht vor der Eröffnung

An der Elberfelder Straße steht für die Eröffnung in der kommenden Woche alles bereit. Von links: Sven Schreiber, Gisela Nagel und Stephan Nüsser. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Der Rader Standort von Radsport Nagel ist fast fertig. Unsere Redaktion wirft einen ersten Blick in die „Bikeworld“ an der Elberfelder Straße. Auf 799 Quadratmetern werden insgesamt 10.000 Artikel angeboten.

In der Radsport Nagel „Bikeworld“ an der Elberfelderstraße in Radevormwald gibt es alles, was Hobby- und Profi-Radfahrer suchen. Der neue Standort ist über den Edeka-Parkplatz zu erreichen und hat in den vergangenen zwei Monaten eine komplette Verwandlung erlebt. In den vergangenen zehn Jahren stand die Fläche leer. „Wir haben kernsaniert, neue Technik installiert und das Grundstück erschlossen“, sagt Sven Schreiber. Er ist der Storemanager der Niederlassung und hat das Konzept zusammen mit der Inhaberin Gisela Nagel erarbeitet.