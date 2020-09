Unfall bei Radevormwald : Radfahrerin rutscht auf Zettel mit Glücksbotschaft aus

Radevormwald Das aalglatte Papier auf dem Radweg zwischen Radevormwald und Heidersteg verursachte einen Unfall. Die Folgen: Ein Bruch am Arm und drei ausgeschlagene Schneidezähne. Die Radfahrerin möchte nun vor ähnlichen Aktionen warnen.

Kerstin Paulussen hatte das Pech, mit ihrem Rad auf das Papier zu geraten, als sie am vergangenen Sonntag im Rahmen einer Tour des ADFC in der Nähe von Radevormwald unterwegs war. „Es muss so in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr passiert sein“, berichtet die Hückeswagenerin. „Wir waren auf dem Radweg in Richtung Heidersteg unterwegs.“ Dann jedoch kam das Rad auf dem aalglatten Papier ins Rutschen – mit schlimmen Folgen Sie sei „wie ein Taucher“ über den Lenker geflogen, erzählt Paulussen. Das Resultat: ein Bruch am Arm und drei ausgeschlagene Schneidezähne.