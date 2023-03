Aktionswoche in Radevormwald Ab Freitag wird in Rade aufgeräumt

Vereine, Familien und Schulklassen können mitmachen und sich aktiv für den Umweltschutz einsetzen. Alle, die sich für die Aktionswoche angemeldet haben, wollen helfen, den Müll zu sammeln, der die Landschaft in und um Radevormwald verschandelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Während der Aktionswoche wird ein Container, der auf dem Schlossmacherplatz aufgestellt wird, das Sammelgut aufnehmen und darstellen, wie viel Müll in der Natur zu finden ist.