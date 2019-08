Stadtbücherei in Radevormwald : Puppenspiel „Neue Punkte für das Sams“

Radevormwald Herr Taschenbier und das freche kleine Wesen mit den Punkten erleben in der Rader Bücherei neue Abenteuer.

Die letztgenannte Geschichte wird nun als Puppenspiel in Radevormwald aufgeführt, und zwar am Mittwoch, 7. August, um 15 Uhr. Ort ist die Kinderbücherei am Schlossmacherplatz. Kinder ab vier Jahren und natürlich auch Erwachsene werden an der Aufführung von „Wodo Puppenspiel“ ihre Freude haben. Kinder zahlen drei Euro Eintritt, Erwachsene 3,50 Euro. In der Stadtbücherei gibt es Karten im Vorverkauf und an der Tageskasse.