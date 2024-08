Radevormwalder Stadtbücherei Pippi Langstrumpf als Puppenspiel

Wer kennt sie nicht? Pippi Langstrumpf oder mit vollem Namen Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, das freche Mädchen mit den ungewöhnlichen Kräften. Mit ihrem Pferd „Kleiner Onkel“ und dem Äffchen „Herr Nilsson“ lebt sie in der Villa Kunterbunt. Mit ihren Freunden Thomas und Annika erlebt sie viele Abenteuer. Doch Frau Prysselius vom Amt kann es nicht fassen, dass ein Mädchen alleine in einem so großen Haus wohnt. Und was mit dem Koffer voller Goldstücke? Am liebsten würde Frau Prysselius Pippi ins Kinderheim bringen lassen. Doch das ist gar nicht so einfach...